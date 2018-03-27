«Русский Стандарт» подтвердил участие в тестировании технологии снятия средств с карт на кассах магазинов

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении банка по связям с общественностью.

«Официально можем только подтвердить, что банк «Русский Стандарт» участвует в тестировании данной технологии (снятие средств с карты на кассах магазинов — прим. Агентства «Москва» )», — сообщили в управлении.

Агентству «Москва» источник в банковской сфере пояснил, что сначала клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит ПИН-код, далее банк-эмитент карты одобряет покупку и выдачу наличных или только покупку товара.

«Сумма наличных, которые можно снять с карты на кассе в магазине таким способом, ограничена — не более 5 тыс. руб. единовременно, если нет дополнительных ограничений со стороны банка-эмитента, выпустившего карту», — пояснил источник.

Источник также отметил, что получение наличных вместе с покупкой по карте на кассе магазина — это удобный и быстрый способ доступа к деньгам для любого владельца банковской карты, с одной стороны, а также возможность увеличить количество клиентов и их покупок для торгово-сервисных предприятий — с другой.

«Технология будет называться Purchase with Cash Back (PWCB) — получение наличных вместе с покупкой по карте на кассе магазина», — заключил источник.

Как пояснил «Известиям» глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, введение услуги позволит снизить риски инкассации наличности и улучшить сервис там, где есть сложности с установкой банкоматов.