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«Русский Стандарт» подтвердил участие в тестировании технологии снятия средств с карт на кассах магазинов
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«Русский Стандарт» подтвердил участие в тестировании технологии снятия средств с карт на кассах магазинов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении банка по связям с общественностью.
«Официально можем только подтвердить, что банк «Русский Стандарт» участвует в тестировании данной технологии (снятие средств с карты на кассах магазинов — прим. Агентства «Москва»)», — сообщили в управлении.
Агентству «Москва» источник в банковской сфере пояснил, что сначала клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит ПИН-код, далее банк-эмитент карты одобряет покупку и выдачу наличных или только покупку товара.
«Сумма наличных, которые можно снять с карты на кассе в магазине таким способом, ограничена — не более 5 тыс. руб. единовременно, если нет дополнительных ограничений со стороны банка-эмитента, выпустившего карту», — пояснил источник.
Источник также отметил, что получение наличных вместе с покупкой по карте на кассе магазина — это удобный и быстрый способ доступа к деньгам для любого владельца банковской карты, с одной стороны, а также возможность увеличить количество клиентов и их покупок для торгово-сервисных предприятий — с другой.
«Технология будет называться Purchase with Cash Back (PWCB) — получение наличных вместе с покупкой по карте на кассе магазина», — заключил источник.
Как пояснил «Известиям» глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, введение услуги позволит снизить риски инкассации наличности и улучшить сервис там, где есть сложности с установкой банкоматов.
Ранее СМИ со ссылкой на президента Сбербанка Германа Грефа сообщали, что банк намерен внедрить технологию по снятию наличных на кассах магазинов в 2018 г. Банк ВТБ также подтвердил участие в тестировании подобного проекта. Банк «Русский стандарт» ранее официально не подтверждал участие в тестировании проекта.
Агентство «Москва»: последние новости
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