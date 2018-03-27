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Саратовцев предупредили о мошенниках, спекулирующих на ЧП в Кемерово
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Саратовцев предупредили о мошенниках, спекулирующих на ЧП в Кемерово 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Аферисты работают под видом жертв страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня».
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в правоохранительных органах, нечистые на руку пользователи Интернета размещают в социальных сетях объявления о помощи. Они якобы пострадали на пожаре, им срочно нужны деньги. При этом бессовестные мошенники публикуют счета, на которые просят перевести легковерных людей деньги.
Число жертв трагедии, которая произошла в Кемерово 25 марта приблизилось к 64. С различными травмами находятся в больницах 50 человек. 27-29 марта в Кемеровской области — дни траура. Президент РФ Владимир Путин рано утром 27 марта побывал на месте страшной трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу у сгоревшего ТРЦ.
Правоохранители напоминают, что для оказания материальной помощи потерпевшим открыт счет через организацию «Российский Красный Крест». Реквизиты для перевода посильных пожертвований: Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» ИНН/КПП 4207013405/420501001. Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово. Расчетный счет 40703810426020100054. Кор.счет 30101810200000000612. БИК 043207612. За консультацией можно позвонить по телефону: 8 (3842) 75-04-76.
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