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Орловчанке вернули деньги за «волшебный» ковер
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Орловчанке вернули деньги за «волшебный» ковер 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла удовлетворил исковые требования о защите прав потребителя к ООО «Центр здоровья». Одной из клиенток компания должна вернуть деньги за товар, выплатить неустойку и компенсацию морального вреда, а всего — 32925 рубля.
Женщина приобрела у ООО «Центр здоровья» нефритовый ковер и нефритовый прожектор. Обновки обошлись в 62 тысячи рублей. Пришлось даже взять кредит. Женщину заверили, что товар обладает медицинскими свойствами и способен помочь вылечиться в кратчайшие сроки. Однако вскоре покупательница убедилась, что ничего волшебного в ковре и прожекторе нет. Она потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. В добровольном порядке это не было сделано. Пришлось обратиться в суд.
После подачи иска сотрудники ООО «Центр здоровья» самостоятельно погасили кредит орловчанки, но сумму, уплаченную ей наличными, не вернули. На заседание представительств компании не явился. Это не помешало рассмотреть дело и признать нарушение прав потребителя.
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