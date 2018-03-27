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В Роструде сообщили о снижении обращений, связанных с задолженностью по зарплате
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В Роструде сообщили о снижении обращений, связанных с задолженностью по зарплате 

RT на русском 5 часов назад
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) констатирует снижение обращений, которые связаны с задолженностью по заработной плате. Об этом RT заявили в пресс-службе ведомства. В Роструде отметили, что за период с января по февраль 2018 года получили 26,3 тыс. обращений в связи с задолженностью по заработной плате, за аналогичный период 2017 года было получено 30,9 тыс. обращений.
«Так, за первые два месяца этого года поступило 26,3 тыс. обращений в связи с задолженностью по заработной плате, что составляет примерно 35% от общего числа обращений. В прошлом году — 30,9 тыс. обращений по вопросу задолженности по заработной плате или около 45% от общего числа обращений», — пояснили в ведомстве.
Подчёркивается, что чаще всего граждане обращаются именно по этой тематике.
Всего за указанный период в ведомство и его территориальные органы поступило 73,1 тыс. обращений граждан, за аналогичный период 2017 года — 68,7 тыс. обращений.
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