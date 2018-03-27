Объем «свободных денег» россиян в январе-феврале превзошел прошлые годы — «Ромир»

МОСКВА , 27 мар /ПРАЙМ/. Россияне в январе-феврале 2018 года имели больше «свободных денег», чем в аналогичные периоды в прошлые годы, говорится в исследовании, подготовленном холдингом «Ромир», которое есть в распоряжении РИА Новости

"Свободные деньги" домохозяйств в контексте исследования «Ромира» — это денежные средства, которые остаются у них после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Объем свободных денег у россиян в 2017 году достиг максимума с 2008 года и составил, по уточненным данным, 18,5 тысячи рублей в среднем на человека в месяц.

"В январе текущего года размер сводных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи", — отмечают авторы исследования.

С учетом близких среднегодовых значений ИСД в 2017 году и двух месяцев 2018 года почти совпали и результаты покупательской способности свободных денег за эти периоды в приложении к среднестатистической стоимости билетов в кино.

Так, если бы российская семья захотела на все свободные деньги купить билеты в кино, то в прошлом году и начале текущего ей удалось бы приобрести порядка 74 билетов. «Ближе всего по „билетным результатам“ к сегодняшним самым высоким показателям оказались результаты 2014 года, когда на все свободные деньги можно было приобрести 70 билетов в кино. Но, отметим, что тогда и величина ИСД в среднем за год равнялась 17 тысячам рублей», — сообщили в «Ромир».