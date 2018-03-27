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CD и винил впервые за шесть лет обошли по продажам цифровую музыку
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CD и винил впервые за шесть лет обошли по продажам цифровую музыку 

Inc. 11 часов назад
Фото: Inc.
Физические носители, среди которых CD-диски и винил, впервые с 2011 года обошли по продажам цифровую музыку. Об этом пишет Fortune со ссылкой на отчет аналитической компании RIAA, подготовленный по итогам 2017 года.
Причина роста продаж физических носителей по отношению к цифровой музыке заключается в активном развитии потоковых сервисов, таких как Spotify и Apple Music. В прошлом году они выросли на 50%. При этом в абсолютном выражении диски и «цифра» все равно упали: на 4% и 25% соответственно, отмечают аналитики.
Винилу уже никогда не догнать стриминговые сервисы — у крупнейшего игрока, Spotify, 71 млн платных подписчиков и 156 млн слушателей, отмечают в RIAA.
Ранее сообщалось о планах Spotify заняться разработкой и производством гаджетов. Компания в марте публиковала объявления о поиске проджект-менеджера, старшего проджект-менеджера и операционного директора. Из них следует, что сотрудники требуются в подразделение Hardware Production.
По информации Wall Street Journal, уже в июне 2018 года Apple Music может обогнать его по числу подписчиков, но только в США. Таким образом, Spotify может заняться выпуском устройств — например, колонок или наушников — под собственным брендом.
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