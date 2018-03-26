Воронежцы «на пальцах» показали, как зарабатывать на банковских картах

Безналичный расчёт все чаще используется для повседневных покупок. Впервые за 10 лет зафиксирован тренд: россияне все меньше денег снимают с карт, предпочитая ими расплачиваться. Средний чек таких покупок — около 900 рублей. Каждый день эти потраченные средства без риска могут приносить прибыль, если заставить деньги работать… Сегодня банковской картой уже никого не удивишь. За последние десять лет безналичный расчет плотно вошел в повседневную жизнь россиян. Прежде всего, это удобно. Не надо, как раньше носить с собой кошелек с пачкой денег. Вот только не все знают, что платежные карты — это и отличный способ заработать. Если правильно выбрать и использовать банковскую карту, то можно получить дополнительный доход. Конкуренция среди банков привела к появлению услуги кэшбека. Вы расплачиваетесь картой, и часть потраченных средств вам возвращают на карту. Как это делает Марина Кабанова и в супермаркетах, и на автозаправке, и кинотеатрах, а также кафе. Возврат может достигать 6% от покупки.

Жительница Воронежа Марина Кабанова раскрывает детали: — У меня в месяц возвращается около 800 рублей. В год получается, посчитайте сами, почти 10 000. Согласитесь, неплохо, если учесть, что дополнительно мне ничего не приходится для этого делать. Еще одна возможность заработать при использовании карт — получать за покупки бонусы и расплачиваться ими. Большой популярностью пользуются совместные программы с авиакомпаниями. Платите картой за продукты и копите мили на отпуск. Воронежец Алексей Лысиков ничего особенного не делая, пролетел полпути до Питера : — Чем больше расплачиваетесь картой, соответственно, тем больше миль накопите. Я тратил в месяц чуть более 20 тысяч на покупки и за год накопил около 5000 миль. Это почти 50% стоимости на билет из Воронежа до Санкт-Петербурга. У карт с кэшбэком и карт бонусных программ есть нюанс. Обслуживание карт платное. Обычно дороже, чем обслуживание стандартных карт. Да и в зачет идут не все операции.

Поэтому перед тем, как выбрать карту, необходимо решить простую математическую задачу: прикинуть сумму выгоды за год и вычесть из нее сумму за обслуживание карты. Остаток — то, что вы заработаете, расплачиваясь картой. Можно зарабатывать всей семьей, если несколько карт привязать к одному счету. В результате все траты идут на накопление бонусов. Так поступает, к примеру, семья Глеба Стародубцева: — У нас на общей семейной карте всегда остаются небольшие деньги, и мы тоже заставили их работать. У нас капает процент на остаток денег. И в месяц получается около 500 рублей. Крупные суммы эксперты советуют держать на вкладе в банке и утверждают: сейчас даже с невысокими процентами это выгодно. Дело в низкой инфляции. Несколько лет назад высокие ставки съедала высокая инфляция. Начальник управления разработки денежно-кредитной и информационной политики банка России Екатерина Лозгачева это подтверждает конкретными цифрами: — Если мы сравним ставку по годовым вкладам, которая была в начале прошлого года, они тогда составляли 8% и выше, и инфляцию, которая на конец года снизилась до 2.5%, то мы поймем, что держатели вкладов получили реальный доход.