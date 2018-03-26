«Я требую национальный траур»: звезды возмущены ситуацией вокруг трагедии в Кемерово 

«Я не могу наблюдать как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности — единица жизни. Во-первых, как и в Крымске я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка. Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу чтобы каждый из Вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии», — написала Наталья Водянова в своем блоге.
Ее поддержали Аглая Тарасова, Юлия Пересильд, Анастасия Стоцкая, Мария Погребняк и другие популярные пользователи Instagram.
«ЭТО ГОРЕ всей страны! Должна отреагировать вся страна! Телевидение (сетка вещания не изменена)! Политики! Власть! Все! Нельзя так просто делать вид, что ничего не произошло!», — написал Сергей Лазарев.
Фото: instagram