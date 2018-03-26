Ещё
Аналитики: Точка безубыточности добычи биткоина находится на отметке в 2400 долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики: Точка безубыточности добычи биткоина находится на отметке в 2400 долларов 

Hi-News.ru 48 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Компания DMG Blockchain Solutions, специализирующаяся на майнинге и использовании блокчейна с ограниченным доступом в цепях поставок, произвела расчёты, в ходе которых выявила цену биткоина, ниже которой его добыча станет убыточной. По мнению аналитиков компании, точка безубыточности находится на уровне 2400 долларов.
«Из наших расчетов исключены капитальные расходы, а затраты на электричество составляют около 7 центов за кВт/ч. Исходя из этого, точка безубыточности майнинга биткоина находится на отметке в 2400 американских долларов. Как правило, капитал перемещается, чтобы добывать самые прибыльные монеты, поэтому можно предположить, что рынок в долгосрочной перспективе всё-таки находит равновесие», — отметили в DMG.
Если цена электричества не превышает указанных 7 центов, а курс биткоина держится выше отметки 2400 долларов, то майнинг является прибыльным — уверены специалисты компании.
«Ежедневно сеть биткоина генерирует приблизительно 2100 монет. В DMG подсчитали, что заработок на 1 PH/s составляет 0.084 BTC», — цитирует Forklog представителей DMG.
Аналитики подчёркивают, чтобы модель работала, нужно соблюдать определённые условия. Кроме того, не каждый майнер может позволить себе производить 1 PH/s. Но всё-таки исследование свидетельствует о том, что крупные майнинговые компании пока весьма уверенно себя чувствуют.
Любите общаться про криптовалюту или о майнинге с железом? Мы создали два специализированных чата. А ещё у нас есть отдельная конференция в Telegram, где мы обсуждаем высокие технологии.
Hi-News.ru: последние новости
Epic Games представила следующее поколение технологии оцифровки актёров Школьник взломал защищённый криптокошелёк Ledger #видео | Пентагон продемонстрировал лазерную акустическую пушку для разгона митингов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия приостановила диалог с Россией271
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ414
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ170
Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан54
В России анонсировали «ответ каждому»431
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение