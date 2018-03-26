Аналитики: Точка безубыточности добычи биткоина находится на отметке в 2400 долларов

Компания DMG Blockchain Solutions, специализирующаяся на майнинге и использовании блокчейна с ограниченным доступом в цепях поставок, произвела расчёты, в ходе которых выявила цену биткоина, ниже которой его добыча станет убыточной. По мнению аналитиков компании, точка безубыточности находится на уровне 2400 долларов.

«Из наших расчетов исключены капитальные расходы, а затраты на электричество составляют около 7 центов за кВт/ч. Исходя из этого, точка безубыточности майнинга биткоина находится на отметке в 2400 американских долларов. Как правило, капитал перемещается, чтобы добывать самые прибыльные монеты, поэтому можно предположить, что рынок в долгосрочной перспективе всё-таки находит равновесие», — отметили в DMG.

Если цена электричества не превышает указанных 7 центов, а курс биткоина держится выше отметки 2400 долларов, то майнинг является прибыльным — уверены специалисты компании.

«Ежедневно сеть биткоина генерирует приблизительно 2100 монет. В DMG подсчитали, что заработок на 1 PH/s составляет 0.084 BTC», — цитирует Forklog представителей DMG.

Аналитики подчёркивают, чтобы модель работала, нужно соблюдать определённые условия. Кроме того, не каждый майнер может позволить себе производить 1 PH/s. Но всё-таки исследование свидетельствует о том, что крупные майнинговые компании пока весьма уверенно себя чувствуют.

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