Кулижников о непопадании на ОИ-2018: «Трансляции не смог смотреть. Это ж серпом по…»

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вспомнил о неппадани на ОИ-2018 и рассказал о своем самочувствии.

«Тренируюсь уже две недели. До этого 20 дней вообще не делал ничего. Лежал на диване. Нога не поднималась! Пробовал — там что-то зажималось, начинало дрожать, и все. Да просто встать было проблемно! Но плавно-плавно все проходило. И окончательно прошло перед финальным этапом Кубка мира. В принципе, уже туда мог поехать. Дней пять тренировался где-то. Думал — лететь в Минск , не лететь? Решил — не стоит. Чтобы не рисковать. Мало ли, еще бы что дернул. Усугубил…

Готовился к ОИ. Деньги тут вообще не причем. Хотелось показать, на что я способен, что я могу. Что был бы на Играх — боролся бы за золото. Я в хорошей форме. Два месяца назад вообще был в офигенной! Так что надо было доказать еще раз, и самому себе тоже — кто я, чего я стою. А деньги… Что деньги? Они меня, еще, может погубят. Не думаю я о деньгах. Пришли, ушли… Когда их честно заработал, это одна история. Когда ты много трудился, работал и заработал — это одно. Когда что-то падает с неба — какая от этого радость? Правда, на меня ничего с неба не падает. Но и, в любом случае, повторюсь — я бегаю не ради денег.

Результаты ОИ смотрел. Трансляции — не смог. Неприятно было. Как это смотреть вообще? Это ж серпом по… Радовался только за наших, когда что-то выигрывали. А смотреть — не смотрел. Летом 2017 года понял, что не попадаю на ОИ. Уже тогда всем сказал, я — точно мимо. Паралимпийцев же наших до этого отстранили от Рио, потом по Сочи скандалы пошли… Плюс у меня допинговое прошлое. В общем, понимал — шансов нет. Удивило другое — когда не пустили вообще почти всех! Даже тех, кто правила не нарушал ни разу. Тут только нервно смеяться оставалось», — рассказал спортсмен.

Его слова приводит