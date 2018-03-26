В африканской Сьерра-Леоне прошли первые в мире блокчейн-выборы

Блокчейн, на основе которого созданы все современные криптовалюты, получил интересную реализацию в далеком африканском государстве сьерра-леоне . В марте в этой стране прошли выборы главы государства, организовать которые помог блокчейн. Важно, что выборы с применением блокчейна стали первыми в мире. Информацией о неординарном событии поделился ресурс TechCrunch.

По словам местной избирательной комиссии и независимых наблюдателей, все прошло очень хорошо. В выборах приняло участие приблизительно 70% избирателей, а организовать процесс помогла компания Agora. Напомним, что блокчейн есть не что иное, как база данных, состоящая из цепочки последовательных блоков. Эта база распределена между множеством компьютеров, участвовавших в ее построении. Когда генерируется новый блок, то он обязательно включает в себя информацию из предыдущего блока — таким образом блоки удается защитить од компрометации.

На основе блокчейна была создана первая криптовалюта bitcoin. Позднее технологию блокчейн позаимствовали другие криптовалюты, но что более важно, ее смогли приспособить и для другого применения. Технологией заинтересовались крупные и мелкие компании, а также правительства. Как сообщила Agora, голосование в сьерра-леоне было совершенно анонимным, однако все голоса были сохранены в блокчейне и могут быть просмотрены заинтересованными сторонами. архив голосования будет доступен сразу после выборов.

Второй тур президентских выборов пройдет 27 марта. Разумеется, это снова будут выборы с помощью блокчейна, великолепно зарекомендовавшем себя в первом туре.