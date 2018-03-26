Стогний: Чиновник погорел на взятке в первый же день работы в Кабмине

Вот формируем на вечер выпуск Надзвычайных Новын. Один из сюжетов о сотруднике Кабмина , что погорел на взятке. В том, что новые чиновники, прошедшие «жесткий и справедливый конкурсный отбор», берут взятки — никого теперь не удивишь. Им же надо «отбить» одолженные деньги на прохождение кадровой комиссии! По-настоящему удивляет то, как быстро он адаптировался в Кабмине. Это был его ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ на новой должности!

Еще удивляет само название этой должности. Такое впечатление, что наши чиновники играют в игру «тупой-еще тупее». Играют за наши с вами деньги, между прочим. Так вот, представьте, эти государственные мужи изобрели должность из 31 (тридцати одного) слова! Итак, внимание: — Главный специалист по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины.