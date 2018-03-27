В Петербурге пройдет конференция, посвященная Национальной электронной библиотеке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Перспективы развития Национальной электронной библиотеки — одна из главных тем ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование». Встреча пройдет во вторник в Российской национальной библиотеке (РНБ) при участии более 400 ведущих специалистов из 26 регионов России , ближнего и дальнего зарубежья, национальных и федеральных библиотек и учреждений.

"В феврале этого года вышло указание президента России Владимира Путина о мерах по развитию Национальной электронной библиотеки (НЭБ), которое стало нашим руководством к действию. В ближайшие месяцы межведомственный экспертный совет по развитию НЭБ с учетом всех замечаний сформирует окончательный вариант реализации этой программы на ближайшие шесть лет", — сказал ТАСС генеральный директор РНБ, научный руководитель НЭБ Александр Вислый . Он выступит с одним из ключевых докладов «Перспективы развития Национальной электронной библиотеки на основе энциклопедической систематизации знаний».

По словам Александра Вислого, российский опыт в этом сфере вызывает профессиональный интерес со стороны зарубежных коллег, которые занимаются доступом к электронным ресурсам, из США и из стран Европы, а также из Китая . Запланированы выступления сотрудников представительства издательства «Эльзевир» в Москве , представительства Кембриджа. «К нам приедет достаточно много людей, которые реально заинтересованы в сотрудничестве в этом плане с Россией», — заключил генеральный директор РНБ.

Пленарную дискуссию о национальных электронных проектах проведут руководители и эксперты ведущих национальных библиотек, а также Российской книжной палаты, Российского книжного союза и других учреждений. Для желающих высказаться предусмотрен «Открытый микрофон». На конференции будет работать экспертная площадка Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов. Состоится семинар «Нормативно-правовое обеспечение комплектования библиотечных фондов», на котором будут рассмотрены актуальные проблемы закупки фондов, особенности работы библиотек с экстремистской литературой.

В программу включены презентации отечественных и зарубежных электронных ресурсов. Будет открыта «Выставка профессиональной литературы, продукции издательств и производителей электронных ресурсов». На конференции будет действовать открытая дискуссионная площадка. Работа заседаний будет транслироваться в онлайн режиме. Принять участие в дискуссиях можно будет из любого региона России.