Ростех инвестирует в технологию распознавания лиц

Холдинг «РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации Ростех и инвестиционный фонд NDF выкупили долю в стартап-компании NtechLab, которая является российским разработчиком уникального алгоритма распознавания лиц. Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие технологии распознавания лиц и ее продвижение на внешних и внутренних рынках.

Алгоритм NtechLab признан самой быстрой и точной в мире технологией распознавания лиц. Он позволяет распознавать лица с точностью до 80% в базе объемом до полумиллиарда изображений. При размере базы в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99%. Поиск конкретного человека среди 1 млрд лиц занимает менее половины секунды. Отличительной особенностью алгоритма является его способность определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.

«Это стратегическая портфельная инвестиция, с долгосрочным интересом к проекту. Сделка полностью комплементарна новой Стратегии Ростеха, приоритет которой — выход на быстрорастущие гражданские рынки. Разработка нашего партнера — это по-настоящему прорывной продукт, имеющий большие перспективы в России и за рубежом. Вхождение в проект позволит Ростеху включить NtechLab и разработки компании в работу по трансформации технологического уклада и развитию цифровой экономики. Мы провели анализ мирового рынка и оцениваем потенциал капитализации компании, обладающей подобной технологией, в перспективе пяти лет в коридоре 1 млрд долларов», — отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко

Это стратегическая портфельная инвестиция, с долгосрочным интересом к проекту. Сделка полностью комплементарна новой Стратегии Ростеха, приоритет которой — выход на быстрорастущие гражданские рынки

Василий Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех

Технология распознавания лиц станет важным элементом больших проектов Ростеха в области общественной безопасности, связанных с технологиями «Умного города» и видеонаблюдения за объектами инфраструктуры. «Умный город» — один из ключевых комплексных проектов Ростеха. Госкорпорация уже внедрила его элементы в Улан-Удэ , Нижнем Тагиле, Москве Ярославской области и других населенных пунктах. Другим направлением развития является продажа технологии для использования в розничной торговле, банковском обслуживании, индустрии развлечений, где она востребована частным бизнесом.

«NtechLab заинтересована в привлечении стратегических инвесторов для развития технологии. Эффективность нашего алгоритма — выше мировых аналогов, он лидирует по скорости и точности работы среди разработок других компаний со всего мира. Мы считаем, что такой симбиоз государственного и частного капитала позволит NtechLab выйти на рынок систем национальной безопасности, проектов в сфере «Умного города» и цифровой экономики, с одной стороны, и дать мощный толчок глобальному развитию компании в коммерческом секторе — с другой», — прокомментировал сделку основатель NtechLab Артем Кухаренко

Как сообщалось ранее, Госкорпорация является ключевым участником разработки и реализации государственной программы «Цифровая экономика» по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (совместно с Росатомом ). Холдинг «РТ-Развитие бизнеса» предназначен для прямых и портфельных инвестиций совместно с частными партнерами в стратегически важные активы в высокотехнологичных и ресурсных отраслях.

Дочерняя структура Госкорпорации Ростех стала владельцем 12,5% NtechLab + 1 акция. Фонд NDF, находящийся под управлением компании «Варданян, Бройтман и Партнеры», приобрел 25% технологической компании + 1 акцию. Операционным управлением NtechLab продолжат заниматься основатели, которые остаются контролирующими акционерами.