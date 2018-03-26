Служба инкассации банка «Возрождение» отмечает свое 25‑летие

Служба инкассации банка «Возрождение» отмечает 25-летие со дня своего основания, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Сегодня служба насчитывает более 600 высококвалифицированных сотрудников, собственный автопарк из 180 бронированных автомобилей и обслуживает более 4,5 тысяч клиентов, а также порядка 1,3 тысячи платежных устройств в 17 регионах России », — отмечается в материале.

Ставрополь и Петрозаводск. Банк «Возрождение» создавал собственную инкассацию одним из первых в стране. Сегодня служба инкассации банка входит в число лидеров на территории регионов базового присутствия — в Московской области , а также в городах Волгоград

Подразделение предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке наличных средств или ценностей для всех категорий клиентов — юридических лиц, населения, а также финансовых организаций. Служба обеспечивает наличными средствами широкую сеть банкоматов, терминалов и офисов банка, предлагает клиентам самые современные способы упаковки: сейф-пакеты, пластиковые пломбы, электронную идентификацию и автоматизированную передачу данных.

В ближайшее время планируется запустить ряд инноваций, объединенных в проекте «Инкассация Online». Это линейка автоматизированных приемных устройств самоинкассации, позволяющих клиентам зачислять денежные средства на счет в банке в режиме реального времени с проверкой подлинности купюр и исключением недостачи или излишка.

«Собственная служба инкассации — это стратегическое преимущество нашего банка, одно из слагаемых финансовой стабильности и источник комиссионного дохода. По показателям эффективности, 2017 год стал для нашей инкассации одним из лучших — подразделение поставило исторический рекорд по объему перевезенных ценностей», — отметил заместитель председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов

Он подчеркнул, что клиенты уже много лет выбирают инкассацию банка «Возрождение» не только из-за высокого уровня оказываемых услуг, но и из-за ответственного отношения инкассаторов к своей работе.