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Игроки в Hearthstone бесплатно получат комплекты карт
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Игроки в Hearthstone бесплатно получат комплекты карт 

GameGuru 18 часов назад
Фото: GameGuru
В середине апреля в Hearthstone стартует новый год, посвященный Ворону. Тогда же выйдет «Ведьмин Лес» первое из трех больших дополнений, запланированных на ближайшие 12 месяцев. Но гораздо раньше состоится праздник в честь выхода аддона: с 27 марта игроки могут проходить ежедневные задания и получать за это комплекты карт. Бесплатно предлагаются как старые «паки», из «Экспедиции в Ун'Горо», «Рыцарей Ледяного Трона» и «Кобольдов и катакомб», так и грядущего «Ведьминого Леса»!
Комплекты из старых дополнений сразу же появятся в коллекции, а те, что состоят из «Ведьминого Леса», придется подождать. «Паки» можно будет открыть лишь с выходом аддона. Какие именно карты в нем появятся публика узнает уже 26 марта: в прямом эфире, стартующем в 22:00 по Москве, Blizzard покажет часть нового контента. Остальные карты впоследствии раскроют журналисты и популярные игроки.
Вечеринка в честь Года Ворона и «Ведьминого Леса» продлится до поздней ночи, 0:59 по Москве, 10 апреля. После этого не уже получится выхватить халявные комплекты.
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