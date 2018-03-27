Обманутые дольщики смогут узнать о сроках восстановления своих прав 

На официальном сайте Минстроя РФ открыт специальный раздел, на котором обманутые дольщики смогут получить актуальную информацию о тех сроках, в течение которых будут восстановлены их права. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабинета министров.
Документ утверждает изменения в форме плана-графика (дорожной карты) по решению проблем обманутых дольщиков, в рамках которых дорожная карта будет включать в себя дополнительную графу, содержащую информацию о том, когда права граждан будут восстановлены. Актуальную информацию об этом в Минстрой должны будут направлять руководители регионов, в которых существует проблема обманутых дольщиков.