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Хоум Кредит Банк обновил онлайн-кабинет программы лояльности «Польза»
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Хоум Кредит Банк обновил онлайн-кабинет программы лояльности «Польза» 

Банки.ру 2 часа назад
Хоум Кредит Банк обновляет «Личный кабинет» участников программы лояльности «Польза». Как сообщили в банке, был изменен дизайн, добавлены новые функции.
В банке уверяют, что «Личный кабинет» участников «Пользы» стал проще и удобнее. Во-первых, теперь данные о трансакциях по картам с «Пользой» и о заработанных баллах будут появляться в онлайн-кабинете в течение 15 минут. Баллы, которые должны будут зачислиться на бонусный счет после покупки, будут отражаться в столбце «Придут». А уже начисленные баллы будут отражаться в столбце «Пришло».
Во-вторых, если у клиента открыто несколько карт с «Пользой» (например, кредитная и дебетовая), то для каждой карты будут формироваться отдельные предложения от партнеров. Чтобы их увидеть, нужно выбрать соответствующую карту с «Пользой» в «Личном кабинете». Предложения партнеров можно отсортировать по категориям.
Продуктовый виджет
Кроме того, упрощен процесс конвертации заработанных баллов в рубли. Теперь для этого достаточно нажать кнопку «списать», и cash back поступит на счет. Держателям дебетовых карт с «Пользой» cash back будет начисляться на карту в течение 15 минут. Держатели кредитных карт смогут выбрать, куда получить cash back: вернуть его на карту или зачислить на счет мобильного телефона.
Как напоминают в «Хоум Кредите», в зависимости от типа (кредитная или дебетовая) и статуса карты с «Пользой» (Gold или Platinum) клиенты банка получают назад 1—1,5% за любые покупки, 3—5% за покупки в спецкатегориях — «кафе/рестораны», «АЗС», «путешествия», а также 5—10% за покупки в магазинах-партнерах. Сash back начисляется баллами «Польза», которые можно обменять на деньги по курсу 1 балл — 1 рубль. Полученный cash back можно потратить на любые покупки.
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