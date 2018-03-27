Проект об ужесточении уголовного наказания за хищение денег с банковского счета прошел второе чтение в ГД 

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за хищение денежных средств с банковского счета. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму депутатом нижней палаты парламента от «Единой России» Игорем Дивинским, депутатами от «Справедливой России» Анатолием Аксаковым и Михаилом Емельяновым и членами Совета Федерации Николаем Журавлевым и Владимиром Полетаевым.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств)» направлен на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а равно электронных денежных средств, посредством дополнения ч. 3 ст. 158 («Кража») УК соответствующим квалифицирующим признаком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 1593 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа») УК РФ.
«В новой редакции диспозиции ч. 1 закрепляется уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, а санкция дополняется наказанием в виде лишения свободы сроком до трех лет», — сообщается в документе.
Разработчики законопроекта поясняют, что предлагаемые изменения обоснованы тем, что нередко совершению преступления предшествует длительная подготовительная стадия, включающая отдельные деяния, которые самостоятельно не образуют состава преступления. Также депутаты приводят данные Банка России, согласно которым количество несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, в 2014 г. составляло 4,89 тыс. операций, а в 2015 г. — 32,5 тыс. операций, что в 6,7 раза больше.