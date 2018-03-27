Проект об ужесточении уголовного наказания за хищение денег с банковского счета прошел второе чтение в ГД

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за хищение денежных средств с банковского счета. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств)» направлен на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а равно электронных денежных средств, посредством дополнения ч. 3 ст. 158 («Кража») УК соответствующим квалифицирующим признаком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 1593 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа») УК РФ

«В новой редакции диспозиции ч. 1 закрепляется уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, а санкция дополняется наказанием в виде лишения свободы сроком до трех лет», — сообщается в документе.