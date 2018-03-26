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Предприниматель перевел деньги ИП себе на карточку, возникает ли доход
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Предприниматель перевел деньги ИП себе на карточку, возникает ли доход 

Время бухгалтера 33 минуты назад
Минфин рассказал, возникает ли доход у предпринимателя как физика при переводе на его карту денег со счета, оформленного на ИП.
Финансисты напомнили, Налоговым кодексом установлено, что НДФЛ облагается доход граждан, который необходимо учитывать на дату выплаты средств в денежной форме.
Чиновники подчеркивают, объект налогообложения по НДФЛ возникает, если физлицом получен доход, в частности, путем перечисления денег на его счет в банке.
В случае зачисления средств на счет ИП, датой получения дохода будет считаться день перечисления. Если позднее суммы перекидываются между счетами, открытыми для предпринимательской деятельности и личными счетами физика, новый объект обложения НДФЛ при этом не возникает.
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