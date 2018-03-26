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Европарламент предложил ЕС осмыслить неэффективность санкций против России
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Европарламент предложил ЕС осмыслить неэффективность санкций против России 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюзу следует осмыслить неэффективность политики экономических санкций против России, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Фабио Массимо Кастальдо.
"Мы должны понять, к какому результату привела политика санкций — десятки тысяч европейских предприятий потеряли рынок (России — ред.), а русских это подтолкнуло к развитию внутреннего рынка. И это торговое пространство обрести вновь не удастся", — сказал европарламентарий от итальянского «Движения „5 звезд“ в эфире телерадиокомпании RTBF.
При этом Кастальдо заявил о необходимости восстановления Евросоюзом полноценного и откровенного диалога с РФ.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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