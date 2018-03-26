Задержан лидер самой опасной банды хакеров

Испании задержали главаря давно действующей банды хакеров, известной под названием «Карбанак». Входящие в эту группировку киберпреступники уже ограбили почти на миллиард долларов более 100 банков в 40 странах мира.

В операции по поимке хакера принимали участие ФБР , спецслужбы Испании, Румынии Белоруссии и Тайваня, а также сотрудники Европейской банковской федерации, говорится в отчете Европола.

Имя задержанного пока не называется.

Известно, что свою преступную деятельность группировка начала в 2013 году и занималась тем, что с помощью вредоносных программ под названием Anunak и Carbanak совершала атаки на финансовые учреждения. Хакеры распространяли в локальных сетях среди сотрудников банков письма с инфицированными вложениями, которые позволяли злоумышленникам отдавать команды определенным банкоматам на выдачу денег в указанные сроки.

Вырученные средства переводились в криптокошельки, а позднее с них совершались покупки дорогостоящих автомобилей и недвижимости, сообщает Европол.

Подробный отчет о деятельности этой хакерской группировки был опубликован в 2015 году экспертами «Лаборатории Касперского» . По их данным, члены банды устроили тогда на Украине беспрецедентную серию компьютерных взломов банковских систем, заработав на этом около миллиарда долларов.

В июне 2016 года стало известно о поимке хакеров, похитивших с помощью вируса Lurk более 2 млрд рублей со счетов клиентов шести российских банков.