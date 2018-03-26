В Москве состоялся Международный Форум «Цифровая логистика и блокчейн-системы на сети международных транспортных коридоров»

Приветствие участникам Форума прислал Министр транспорта РФ М. Ю. Соколов. В нём отмечалось: «Новые возможности для транспорта и логистики, открывающиеся с появлением цифровых технологий, поистине безграничны». Министр пожелал участникам интересной и плодотворной работы.

От имени Евразийской экономической комиссии организаторов, участников и гостей Форума приветствовал Председатель Коллегии ЕАЭК Т. С. Саркисян. Господин Саркисян выразил уверенность, что в ходе Форума удастся выработать новые совместные решения и рекомендации, касающиеся развития цифровых систем и цифровых технологий при формировании Единого транспортного пространства стран-участниц Евразийского Экономического союза

Приветствия делегатам Форума также направили Депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ, Президент Ассоциации «Цифровая эра транспорта» С. Ю. Тен и Депутат Государственной Думы, руководитель Секции по логистике Экспертного Совета по транспорту Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Е. А. Серпер.

В ходе форума были подписаны двусторонние Меморандумы о стратегическом партнерстве и долгосрочном сотрудничестве между Международной Ассоциацией логистического бизнеса — МАЛБИ и — Ассоциацией «Цифровая эра транспорта»;

— ООО «Евросиб-Логистика»;

— ООО «Промнерудтранс»;

— Первым Российским международным логистическим альянсом ACEX.

Целями взаимовыгодного сотрудничества Международной Ассоциацией логистического бизнеса-МАЛБИ и её партнёров станут:

— развитие национального и международного сотрудничества в сфере транспортно-логистического обслуживания и эффективных надёжных решений при организации транспортного обслуживания, логистики, систем безопасности, механизмов ценообразования и тарифов;

— подготовка и реализация совместных предложений по устранению факторов, сдерживающих привлечение транзитных и внешнеторговых грузов на международные транспортные коридоры;

— обмен информацией и опытом в области транспортного обслуживания и логистики, транспортной безопасности, информатизации и электронного документооборота, а также законодательного и нормативно-правового обеспечения транспортной отрасли.

Со стороны МАЛБИ меморандумы подписал вице-президент Григорий Крутоног.

В рамках Форума участники обсудили вопросы и вызовы в области цифровизации логистики, выработали Резолюцию — пакет предложений по следующим вопросам:

· цифровые решения на транспорте и развитие логистической инфраструктуры;

· технологии блокчейн и IoT (Интернет вещей), создание цифровых платформ;

· прозрачность цепей поставок как основа развития блокчейн технологии в логистике;

· развитие экономики как стимул цифровизации транспортной инфраструктуры и создания единой транспортной системы;

· интеллектуальные решения в системе трансконтинентальных маршрутов и реализация глобальной инициативы «Один пояс — один путь» в цифровых форматах;

· необходимые законодательные инициативы для развития цифровых технологий на транспорте.

С докладами на Форуме выступили:

— заместитель генерального директора — директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский;

— Государственный секретарь Министерства транспорта Румынии Мария Магдалена Григоре;

— руководитель Проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский Экспортный Центр» Алевтина Кириллова;

— старший вице-президент DB Schenker AG Уве Лойшнер;

— IT-директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Герман Штейндардт;

— руководитель Российско-Иранского Делового Совета при ТПП РФ Владимир Обыденов;

— генеральный директор AS «LatRailNet» Юстина Худенко;

— директор по страхованию железнодорожной отрасли АО «СОГАЗ» Дмитрий Гнилорыбов;

— директор по развитию бизнеса «КОРУС Консалтинг» Константин Кудряшов;

— директор Центра поиска и разработок инноваций «Альфа-Банк» Денис Додон;

— заместитель генерального директора ООО «Коммуникации» Кирилл Скорняков;

— президент Международной логистической группы компаний ACEX Мирослав Золотарев;

— управляющий директор ООО «РЕЙЛ КОММЕРС» Дмитрий Класс;

— управляющий партнёр юридического бюро «ФЁДОРОВ И ПАРТНЁРЫ», кандидат юридических наук Вячеслав Фёдоров

— советник международного секретаря Международной децентрализованной Ассоциации Криптовалют и Блокчейна Юлия Хренова;

— юрист Адвокатского Бюро «Толмачёва и партнёры» Елена Сагайдачная;

— ведущий научный сотрудник ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований», доктор технических наук, профессор Олег Ларин

— директор по России и СНГ компании «HUPAC» Альберто Гризоне ( Швейцария );

— основатель и генеральный директор, инженер компании Vogue Auto, LLC, основатель проекта VogueAutoTechnology Евгений Турнаев;

— старший научный сотрудник Экономического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор экономических наук, доцент Тамара Юдина и другие.

Выступающие отмечали, что развитие цифровых систем призвано, в первую очередь, улучшать качество жизни, делать транспорт более удобным для людей и развития бизнеса, а инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков должны предоставляют конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышать уровень взаимодействия участников.

В частности, Евгений Чаркин в ходе Форума сообщил, что в перспективе ОАО «РЖД» планирует использовать криптовалюту.

Денис Илатовский в своем докладе выразил надежду, что единая платформа с применением информационных технологии (в том числе блокчейн-систем) позволит создать основу для обмена парком вагонов и оптимизации порожнего пробега вагонов на сети ОАО «РЖД», что особенно важно в перевозках угля, в том числе для компании «СУЭК».

Дмитрий Мариничев считает, что: «Блокчейн необходим для того, чтобы изменить парадигму социально-экономических отношений внутри системы. Это раскрепощение и освобождение субъектов экономики». В то же время омбудсмен фактически заявил, что внедрение технологий блокчейн в перевозочный процесс приведёт к упразднению логистической деятельности как самостоятельного вида бизнеса; это заявление привело к горячей дискуссии между участниками форума — как бизнесменами, так и представителями научных кругов.

Модератор сессии Алевтина Кириллова примирила собравшихся и, в свою очередь, выступая с докладом, выразила мнение, что результатом развития цифровой логистики и интеллектуальных транспортных систем должен стать качественно новый

уровень транспортного сервиса с высокой надёжностью и эффективностью, что обеспечит качественно новый уровень транспортных услуг и безопасности перевозок на железных дорогах России и пространства 1520 в соответствии с требованиями населения и экономики, а также лучшими мировыми стандартами. Алевтина Григорьевна также рассказала о деятельности Российского Экспортного Центра и отметила, что основной задачей РЭЦ в сфере развития экспортной логистики является обеспечение системной работы по совершенствованию условий экспортной логистики и развитию экспорта транспортных услуг.

Сергей Медведев в своём докладе поделился успешным опытом ФГП «ВО ЖДТ» в применения цифровых решений на транспорте на примере использования электронных устройств, обеспечивающих охрану и мониторинг перевозимых грузов, а также рассказал о компаниях-разработчиках данных устройств. Например, уже разработан и успешно применятся алгоритм взаимодействия при поступлении сигнала «Тревога» с использованием цифровых технологий.

Дмитрий Гнилорыбов рассказал, что группой «СОГАЗ» создан цифровой продукт для логистических операторов в отношении страхования грузов, который позволяет предлагать конкурентоспособные условия страхования, что включает: Big Data и андеррайтинг, идентификацию и профиль каждого клиента, коллективные условия, снижение риска за счет цифровых решений и др.

Дмитрий Класс считает, что будущее — за стандартизацией и цифровизацией отношений участников рынка грузоперевозок. Он предложил план стандартизации коммерческих взаимоотношений по перевозке грузов и создания единого отраслевого договора, разработанного компанией «РЕЙЛ КОММЕРС».

Кирилл Скорняков предложил отметил, что строить цифровизацию транспортно-логистического сектора невозможно без качественной телекоммуникационной инфраструктуры: повышения надёжности и качества связи, создания единых операторных центров и расширения функциональных возможностей диспетчерского управления за счёт интеграции с системами управления и безопасности, киберфизическими и IT-системами. Он рассказал о возможностях комплексной системы цифровой технологической связи в рамках реализации научно-технического проекта «цифровой железной дороги», которую успешно внедряет ООО «Коммуникации».

Вячеслав Фёдоров, в заключительном выступлении, заявил, что широкий рост инвестиций в цифровую экономику в целом невозможен без формирования соответствующих правовых условий, которые включают наличие понятного для участников инвестиционной деятельности либерального законодательства, устранение административных запретов для возникновения и развития современных технологий и инвестиций в цифровую экономику, а также обеспечение судебной защиты на основе справедливого публичного судебного разбирательства. Руководитель юридического бюро «ФЁДОРОВ И ПАРТНЁРЫ» также отметил, что главным драйвером инвестиционного процесса должна стать четко ориентированная государственная политика в сфере цифровых технологий.

По итогам Форума была принята Резолюция, в которой, в частности, говориться о необходимости предусмотреть возможность применения современных методов, цифровых технологий и архитектуры транспортно-логистических систем, в том числе с применением технологии блокчейн, в целях дальнейшей интеграции участников логистического бизнеса с учетом требований безопасности и рисков на транспорте и социально-экономических интересов стран «коридоров». Также отмечено, что обсуждаемые на Форуме вопросы имеют исключительную важность для системного развития международного сотрудничества и цифровой логистики на сети транспортных коридоров с участием Российской Федерации, создания новых цифровых продуктов и использования технологий блокчейн на транспорте, формирования единого цифрового пространства стран ЕАЭС и СНГ, укрепления международных взаимосвязей в транспортной отрасли на ближайший и среднесрочный периоды.

В Форуме приняли участие более ста специалистов и экспертов в различных сферах транспортной отрасли.