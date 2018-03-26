В Испании задержан хакер-вдохновитель грандиозных финансовых афер

Испании задержан лидер хакерской группировки Cobalt, которую Центробанк называл одной из главных угроз для российского банковского сектора. В прошлом году она вывела из российских банков порядка полутора миллиардов рублей, а всего ограбила более 100 финансовых организаций по всему миру. Имя ее лидера, задержанного в испанском городе Аликанте, не называется.

Представитель Европола заявил РБК , что не может назвать национальность подозреваемого, однако он из «русскоязычного мира». По данным Bloomberg, это Денис К., украинец по национальности. Впрочем, по информации российской компании Group-IB, лидер группировки — гражданин России

В Киеве, между тем, взят под стражу еще один участник группировки, сотрудничавший с ней как программист. Члены группировки общались на русском языке, рассказывает руководитель департамента киберразведки компании Group-IB Дмитрий Волков

Дмитрий Волков руководитель департамента киберразведки компании Group-IB «Группа, безусловно, является русскоязычной. Об этом свидетельствует множество факторов, в том числе техническая информация. Тем не менее, состав этой группы периодически, предположительно, менялся. Менялись тактика и инструменты, которые они использовали. Сейчас, по нашей информации, один из организаторов является гражданином России. Тем не менее, сейчас объявляют, что сейчас был задержан еще гражданин Украины . Одна из первых схем, которые они применили, — это заражение банкоматов, то есть они сначала получили доступ в сеть банка, потом из банка получили доступ к банкоматам удаленный. На него поставили программы, которые позволяли выдавать денежные средства по команде от злоумышленников. Впоследствии они начали менять немного тактику. Это не самый эффективный способ. Начали получать доступ к системам управления карточным процессингом. Они могли даже дебетовые карты превращать в кредитные и по этим картам снимать деньги в разных странах, опять же могли бесконечно уходить в минус, а это рано или поздно становилось, естественно, заметно сотрудниками безопасности банков, но к тому моменту они уже снимали достаточно крупную сумму денег в множестве стран из разных банкоматов».

Группировка Cobalt названа в честь используемой ею для атак вполне легальной программы Cobalt Strike, с помощью которой хакеры внедрялись в инфраструктуру финансовой организации. В прошлом году злоумышленники похитили деньги из 11 российских банков.