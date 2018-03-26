Лидер похитившей более 1 млрд евро группировки Carbanak пойман в Испании 

На протяжении последних пяти лет киберпреступные группы Carbanak и Cobalt атаковали банки по всему миру, злоумышленниках удалось похитить более 1 миллиарда евро. Теперь же, благодаря скоординированным действиям международных правоохранителей, глава этих преступных групп был пойман в Испании.
По данным Европола, киберпреступники атаковали сети банкоматов с конца 2013 года в рамках вредоносных кампаний, известных как Anunak и Carbanak. Вредоносная программа, используемая в этих атаках, был нацелена на сотрудников банков, которых атаковали целевым фишингом (spear phishing).
В итоге успешной атаки злоумышленники могли заставлять банкоматы «выплевывать» деньги в заранее определенное время, переводить средства на счета киберпреступников и изменять банковские базы данных.
«Криминальная прибыль также была отмыта с помощью криптовалют посредством предоплаченных карт», — пишет в своем заявлении Европол.
В расследовании участвовали ФБР, Европейская банковская федерация и власти Испании, Румынии, Беларуси и Тайваня.
«Сотрудничество между государственным и частным секторами важно, когда речь идет об эффективной борьбе с киберпреступными группировками», — сказал глава Европейской банковской федерации Вим Мийс.
Напомним, что именно эти киберпреступники похитили средства через систему SWIFT из российского банка.