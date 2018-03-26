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Новый грузовой терминал аэропорта Маскат открывается для бизнеса
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Новый грузовой терминал аэропорта Маскат открывается для бизнеса 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Свои двери открылся новый грузовой терминал Международного аэропорта Маскат, пишет AVIAV.
Полностью автоматизированный объект будет поддерживать продолжающееся расширение ведущего национального авиаперевозчика Oman Air, сообщает ALS Logistic Solutions, поставщик автоматизированных систем обработки грузов, которые были введены в эксплуатацию и направлены в терминал.
В заявлении ALS было отмечено, что полностью автоматизированные грузовые терминалы, как в Маскате, так и в Салале «еще больше укрепят присутствие Oman Air в двух этих аэропортах в качестве крупного международного грузового хаба».
Терминал Маскат, который, как ожидается, будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, поставляется с проверенным программным обеспечением и аппаратным обеспечением для обработки материалов и с тем, что ALS описывает как «простой в эксплуатации, современный машинный интерфейс ».
Объем работ для ALS включал установку грузового решения «под ключ» для терминала, которое включало бы:
Две 20-футовые системы ETV (оснащённые подъёмниками транспортные средства)
Система хранения ULD (любых видов грузовых контейнеров) с четырьмя уровнями и общей высотой 11,5 метров
Пешеходные дорожки и конвейеры
Интерфейс Airside с двумя конвейерами FMC Technologies и шестью наклонными конвейерами
Сменные рабочие станции
Полностью автоматизированный проход тележки в середине системы ETV и обводной конвейерной линии
Морозильные камеры между стойками ULD  Морозильные камеры для скоропортящихся продуктов
Системы стеллажей для поддонов и объемного хранения
Программируемый логический контроллер (PLC) и поддержка ИТ для систем ETV
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