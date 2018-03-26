Новый грузовой терминал аэропорта Маскат открывается для бизнеса

Свои двери открылся новый грузовой терминал Международного аэропорта Маскат , пишет AVIAV.

Полностью автоматизированный объект будет поддерживать продолжающееся расширение ведущего национального авиаперевозчика Oman Air, сообщает ALS Logistic Solutions, поставщик автоматизированных систем обработки грузов, которые были введены в эксплуатацию и направлены в терминал.

В заявлении ALS было отмечено, что полностью автоматизированные грузовые терминалы, как в Маскате, так и в Салале «еще больше укрепят присутствие Oman Air в двух этих аэропортах в качестве крупного международного грузового хаба».

Терминал Маскат, который, как ожидается, будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, поставляется с проверенным программным обеспечением и аппаратным обеспечением для обработки материалов и с тем, что ALS описывает как «простой в эксплуатации, современный машинный интерфейс ».

Объем работ для ALS включал установку грузового решения «под ключ» для терминала, которое включало бы:

Две 20-футовые системы ETV (оснащённые подъёмниками транспортные средства)

Система хранения ULD (любых видов грузовых контейнеров) с четырьмя уровнями и общей высотой 11,5 метров

Пешеходные дорожки и конвейеры

Интерфейс Airside с двумя конвейерами FMC Technologies и шестью наклонными конвейерами

Сменные рабочие станции

Полностью автоматизированный проход тележки в середине системы ETV и обводной конвейерной линии

Морозильные камеры между стойками ULD Морозильные камеры для скоропортящихся продуктов

Системы стеллажей для поддонов и объемного хранения

Программируемый логический контроллер (PLC) и поддержка ИТ для систем ETV