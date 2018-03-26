Пойман главарь самой опасной банды хакеров

Испании задержан лидер банды хакеров, известной под названием «Карбанак». Злоумышленники прославились тем, что ограбили более 100 банков в 40 странах мира, выручив около одного миллиарда долларов. О задержании говорится в отчете Европола.

В международной операции по поимке хакера участвовали ФБР США , сотрудники Европейской банковской федерации, а также спецслужбы Испании, Румынии Белоруссии и Тайваня. Пока имя задержанного не называется.

Группировка функционировала с 2013 года. Ее члены атаковали сотрудников финансовых учреждений с помощью вредоносных программ под названием Anunak и Carbanak. Письма с инфицированными вложениями распространялись в локальных сетях среди банковских работников, и, попав в систему, позволяли злоумышленникам отдавать команды определенным банкоматам на выдачу денег в указанные сроки.

По данным спецслужб, вырученные средства были переведены в криптокошельки, а позднее с них совершались покупки дорогостоящих автомобилей и недвижимости.