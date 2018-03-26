Damco оптимизирует трансграничную электронную торговлю

Компания Damco представила планы по упрощению трансграничной электронной коммерции для своих клиентов, с первоначальным приоритетом решения проблемы отсутствия проверенного решения по возврату товаров в Китае , пишут журналисты AVIAV.

Компания, располагающаяся в Нидерландах , специализирующаяся по экспедированию грузов и предоставлению цепочек поставок отметила, что в ближайшие годы на внутреннем рынке ожидается снижение темпов продаж в электронной коммерции, в то время как трансграничный сегмент рынка продолжит свой быстрый рост.

Более того, компания отметила, что Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует, а в Китае объем трансграничной торговли вырос на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Коэффициенты доходности для трансграничной электронной коммерции в настоящее время находятся на уровне 30-40 проц., и ожидается, что этот показатель будет расти. Однако трансграничные возвраты товаров часто зачастую обходятся дорого.

Последняя инициатива Damco направлена ​​на решение этой проблемы, предлагая клиентам компании надежное, полностью цифровое решение для возврата, поддерживаемое правительствами и органами власти.

Деймон Гу, ведущий руководитель отдела электронной коммерции в Damco, отметил: «В глобальной электронной коммерции скорость и наглядность имеют ключевое значение.

»Наша цель — соединить и упростить цепочки поставок наших клиентов. Это означает, что вы предлагаете самый быстрый путь к утверждению правительства, ускоряя процесс и сокращая расходы.

«Кроме того, новые цифровые платформы обеспечат полную прозрачность цепочки поставок и отслеживание продукции», — добавил он.

Damco является частью крупной датской компании по доставке грузов— AP Moller-Maersk. В 2016 году Damco обработал в общей сложности 190 000 тонн авиаперевозок.