Damco оптимизирует трансграничную электронную торговлю 

Компания Damco представила планы по упрощению трансграничной электронной коммерции для своих клиентов, с первоначальным приоритетом решения проблемы отсутствия проверенного решения по возврату товаров в Китае, пишут журналисты AVIAV.
Компания, располагающаяся в Нидерландах, специализирующаяся по экспедированию грузов и предоставлению цепочек поставок отметила, что в ближайшие годы на внутреннем рынке ожидается снижение темпов продаж в электронной коммерции, в то время как трансграничный сегмент рынка продолжит свой быстрый рост.
Более того, компания отметила, что Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует, а в Китае объем трансграничной торговли вырос на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Коэффициенты доходности для трансграничной электронной коммерции в настоящее время находятся на уровне 30-40 проц., и ожидается, что этот показатель будет расти. Однако трансграничные возвраты товаров часто зачастую обходятся дорого.
Последняя инициатива Damco направлена на решение этой проблемы, предлагая клиентам компании надежное, полностью цифровое решение для возврата, поддерживаемое правительствами и органами власти.
Деймон Гу, ведущий руководитель отдела электронной коммерции в Damco, отметил: «В глобальной электронной коммерции скорость и наглядность имеют ключевое значение.
»Наша цель — соединить и упростить цепочки поставок наших клиентов. Это означает, что вы предлагаете самый быстрый путь к утверждению правительства, ускоряя процесс и сокращая расходы.
«Кроме того, новые цифровые платформы обеспечат полную прозрачность цепочки поставок и отслеживание продукции», — добавил он.
Damco является частью крупной датской компании по доставке грузов— AP Moller-Maersk. В 2016 году Damco обработал в общей сложности 190 000 тонн авиаперевозок.