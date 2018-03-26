Верховный суд Украины запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям

Кассационный административный суд Верховного суда Украины запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карт) по религиозным убеждениям. «Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска», — приводят «Украинские новости» слова представителя суда.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело.

Отмечается, что иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Житомирской области, которая просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карту, а документ в форме паспорта.

Обращение было обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карты с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.