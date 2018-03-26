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Верховный суд Украины запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям
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Верховный суд Украины запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям 

RT на русском 1 час назад
Кассационный административный суд Верховного суда Украины запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карт) по религиозным убеждениям. «Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска», — приводят «Украинские новости» слова представителя суда.
Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело.
Отмечается, что иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Житомирской области, которая просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карту, а документ в форме паспорта.
Обращение было обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карты с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко предложил внести изменения в закон о гражданстве.
RT на русском: последние новости
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