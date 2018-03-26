Писатель Игорь Молотов: Мавроди не хотел денег. Он хотел глобальных изменений 

Сергей Мавроди умер утром 26 марта в Москве. Писатель и публицист Игорь Молотов заявил, что основатель финансовой пирамиды «МММ» предвосхитил становление криптовалюты. Об этом сообщило РИА ФАН.
Хотя, как бы мы ни иронизировали над поздним Мавроди, по сути же, он предвосхитил биткоин — создал сетевую структуру, где деньги росли из ничего
— Игорь Молотов.
Игорь Молотов хорошо знал Мавроди лично. Публицист добавил, что основной целью основателя «МММ» были не деньги, а глобальные изменения. «Он называл это финансовым апокалипсисом».
Российский актер театра и кино Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламных роликах пирамиды «МММ», рассказал о Сергее Мавроди, как о человеке, в жизни которого деньги играли второстепенную роль.