Писатель Игорь Молотов: Мавроди не хотел денег. Он хотел глобальных изменений

Хотя, как бы мы ни иронизировали над поздним Мавроди, по сути же, он предвосхитил биткоин — создал сетевую структуру, где деньги росли из ничего

— Игорь Молотов.

Игорь Молотов хорошо знал Мавроди лично. Публицист добавил, что основной целью основателя «МММ» были не деньги, а глобальные изменения. «Он называл это финансовым апокалипсисом».