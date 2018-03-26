Ложь о деньгах: 9 спорных советов о личных финансах

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика». Сейчас, когда многие люди стремятся сделать свою финансовую жизнь более сбалансированной и эффективной, они часто прислушиваются к советам экспертов.

Тем не менее, эксперты не всегда действительно дают разумные советы.

Дело в том, что важно не просто безоговорочно следовать всем советам, но и видеть картину в целом, и если какой-то совет вам не очень подходит, то стоит прислушаться к себе прежде всего.

Нет универсальных советов, которые подходили бы всем.

Поэтому мы расскажем о тех, казалось бы, прописных истинах, которые подходят не всем, но из раза в раз передаются и преподносятся экспертами как истина.

1. Фонд превзойдет рынок

Понятно, что когда некий инвестиционный фонд хочет привлечь ваши деньги, то вам будут обещать все что угодно.

Но это не так. Во времена, когда вокруг фондов много шумихи, важно понимать, что для того, чтобы добиться успеха, необходимо внимательно следить за рынком и знать, когда нужно уходить.

Поэтому не стоит верить тем, кто хвастается возможными успехами.

2. Избегать кредитных карт

Этот совет полезен лишь тем, кто не может остановиться и тратит деньги без контроля.

В принципе, люди жили без кредитных карт довольно много времени, точно так же, как и без интернета или любого другого изобретения, которое может быть как хорошим, так и плохим.

Вопрос лишь в том, как вы используете то или иное изобретение.

Кредитные карты могут стать настоящим благом, особенно если вы тратите деньги разумно и не забываете о ежемесячных платежах.

3. Чтобы начать инвестировать, необходимо много денег

Это еще одна ложь. Вы можете начать с 500 рублей, тем более что сейчас так много возможностей и инструментов, которые можно использовать для своих целей.

4. Нужно тратить деньги, чтобы делать деньги

Большая ложь. Конечно, бывает такое, что такой подход может помочь, но самый простой способ делать деньги — это экономить их. А это совсем не сложно.

5. Чтобы начать свой бизнес, вам нужна визитная карточка

Это не так. Что вам действительно нужно, так это клиенты.

В этом случае вы действительно сможете начать бизнес, который имеет шансы стать успешным.

Сэкономьте деньги на визитные карточки и сосредоточьтесь на том, чтобы искать клиентов.

6. Самый дешевый вариант — всегда лучший

Несомненно, это всегда радует, если вам удается получить желаемое подешевле. Там, где это имеет смысл, мы стремимся покупать по более низкой цене.

Однако не стоит думать, что самое дешевое всегда лучшее. Однако важно думать не только о краткосрочно перспективе, но и о том, как вы можете сэкономить в долгосрочной перспективе.

Не важно, идет ли речь о финансах или о вашем здоровье, карьере, отношениях — всегда пытайтесь задуматься о том, почему это стоит так дешево, нет ли здесь подводных камней, которые в долгосрочно перспективе могут привести к дополнительным тратам.

7. Хотеть больше денег — плохо

Быть жадным, думать о деньгах и только о них, постоянно искать наживу — конечно, это плохо. Но если речь идет о том, чтобы стремиться к лучшему будущему для себя и своих близких, то в этом нет ничего плохого.

Именно стремление сделать жизнь лучше приводит к тому, что люди добиваются успеха и делают лучше не только себя, но и тех, кто им дорог. Деньги сами по сете — это не плохо. Вопрос лишь в том, как вы их тратите.

8. Если ты хорошо обращаешься с деньгами, то ты хороший человек

Еще одна ошибка и заблуждение, которое любят выдавать за истину.

Если ты хорошо обращаешься с деньгами, то это означает лишь твои способности управлять финансами, и это не имеет никакого отношения к твоим человеческим качествам.

Верно и обратное. Если у тебя есть кто-то, кто не умеет правильно распоряжаться деньгами, это еще не говорит о человеке плохо.

9. «Я заслуживаю этого»

Мы все заслуживаем счастья, но есть огромная разница между тем, что мы получили, заработав на это деньги своим трудом, и тем, что мы «заслуживаем».

Именно поэтому так важно соотносить свои желания и возможности. В жизни ничего не дается бесплатно, поэтому так важно понимать, чего мы хотим, и работать для достижения своей цели.