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Рынок частных домов Латвии активизировался
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16 стран высылают российских дипломатов

Рынок частных домов Латвии активизировался 

Prian.ru 1 час назад
Тенденция к строительству частных домов для собственных нужд, а не для продажи, также продолжалась в 2017 году, сообщает The Baltic Course.
По словам Лаукалеса, количество выданных разрешений на строительство в прошлом году является четким отражением повышенной активности в указанных сегментах. По сравнению с 2016 годом, число утверждений на строительство частных домов выросло на 47%. В общей сложности в прошлом году было выдано 1 948 разрешений, что стало наивысшим показателем за девять лет.
В нашей базе — более 600 предложений по продаже частных домов в Латвии.
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