Рынок частных домов Латвии активизировался

Тенденция к строительству частных домов для собственных нужд, а не для продажи, также продолжалась в 2017 году, сообщает The Baltic Course.

По словам Лаукалеса, количество выданных разрешений на строительство в прошлом году является четким отражением повышенной активности в указанных сегментах. По сравнению с 2016 годом, число утверждений на строительство частных домов выросло на 47%. В общей сложности в прошлом году было выдано 1 948 разрешений, что стало наивысшим показателем за девять лет.