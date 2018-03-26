Последнее интервью Мавроди: «Финансовый апокалипсис — лучшая благотворительность для общества»

26 марта « Московский комсомолец » сообщил, что Сергей Мавроди скончался в 67-й горбольнице. Источник РБК МВД подтвердил эту информацию. В феврале этого года редакция Forbes Life попыталась связаться с Мавроди, чтобы подготовить с ним интервью в один из номеров. Запрос на интервью редакция Forbes Life оставила на сайте mavro.org, который позиционируется как официальный сайт криптовалюты Мавроди — mavro. Представители компании заверили, что смогут переслать вопросы лично Сергею Мавроди. Редакция в свою очередь попросила доказательства того, что на вопросы действительно ответил Мавроди: фото или видео. В ответ редакция получила ссылку на странице Сергея Мавроди в Twitter (указано, что аккаунт Мавроди прошел верификацию). Так как получить подтверждения личности Сергея Мавроди уже невозможно, Forbes Life публикует ответы, полученные по электронной почте.

— Существует миф, будто битккойн — ваших рук дело. Может, стоит развеять или укрепить этот миф?

— Можно сразу развеять этот миф: я использую биткоин давно, но никогда и нигде не называл себя создателем.

— Почему, по вашему мнению, биткойн однажды рухнет, а mavro — нет?

— Потому что у биткоина есть масса проблем, о которых все и так знают, а мавро сейчас основано на блокчейне эфира (который эти проблемы уже решил), в последующем будет использоваться собственный блокчейн.

— На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ назвал криптовалюту «тупиковой ветвью киберреволюции». Что вы думаете по этому поводу?

— Не смотрю тв, не слушаю форумы: все, что говорят там, — пустая болтовня.

— Есть ли что-то общее у блокчейн-системы и МММ?

— С предыдущими МММ практически нет ничего общего, если речь идёт о способе реализации проекта.

— Сможет ли развиваться мировой рынок криптовалют, если все правительства мира наложат запрет на подобные операции?

— Во-первых, да, сможет. Во-вторых развитые страны его запрещать не будут. В РФ запрет возможен, но это капля в море =)))

— Как мы можем говорить о развитии блокчейн-систем в мировом масштабе, если только 51% населения планеты имеет доступ к интернету?

— 51% — уже отличный результат, в 1990-х вот интернета еще не было, но я уже говорил о развитии альтернативных систем.

— Вы говорили, что финансовый апокалипсис неизбежен. По какому сценарию он будет развиваться? Вы уже написали этот сценарий?

— Он уже развивается, и сейчас мы наблюдаем за крахом мировой финансовой системы =)))

— Что такое «более справедливая реальность», которую вы собираетесь построить после финансового апокалипсиса?

— Словами описать сложно, сами увидите потом. Реальность, базирующаяся на справедливом распределении.

— Строительство справедливой реальности начнется в Африке или в Китае

— Везде и разом.

— У вас есть мечта?

— У меня нет мечты. Я всегда получаю то, что хочу.

— Как человек, заботящийся о благе всех людей, ожидаете ли вы благодарности за это? Что для вас лучшая благодарность?

— Нет никакой благодарности и не будет, СМИ всегда буду порочить мое имя по заказу крупных финансовых и политических игроков.

— Вы тратите деньги на благотворительность? Что такое благотворительность в вашем представлении?

— Разрушение финансовой системы и финансовый апокалипсис — лучшая благотворительность для общества.

— На что вообще вы тратите свои деньги?

— На непрерывную борьбу. На разрушение финансовой системы и финансовый апокалипсис

— Продолжая тему творчества: пишете ли вы новые рассказы, повести, книги? Если нет — почему? Если да — о чем?

— В тюрьме я начал вести дневник. Потом я попал на спецблок, и мне запретили его вести. Нельзя, говорят, открывать внутренние тюремные тайны. Сейчас пишу новую историю.

— Рэй Брэдбери однажды сказал: «Я написал уже столько, что лет двести меня на Земле еще будут помнить». Вы уже легенда, имя нарицательное, готовы ли вы уже сейчас подписаться под словами Брэдбери?

— Не готов подписаться ни под кем — Математики — люди предельно прагматичные, какое место в вашей истории занимает интуиция и удача?

— У меня специальность была — искусственный интеллект. Но нет, искусственного интеллекта не бывает, не переживайте. Как и удачи.

— Все кругом только и говорят, что в наш фейсбучный век приватности больше не существует. Мол, человека легко найти, отследить по фитнес-трекеру и так далее. При этом вы — живой пример той самой приватности: вы вроде бы везде есть, но никто не может вас найти. Как вам это удается?

— Простым путем ограничений

— Какой у вас вид из окна?

— В моей комнате нет окон

— iPhone или кнопочная Nokia?

— Ни первое, ни второе

— С чего начинается ваш обычный день?

— С глотка свежего воздуха

— Кто сыграл решающую роль в вашей жизни? Кого вы считаете своим наставником?

— Жизнь — лучший наставник

— Какую музыку вы слушаете? Какую книгу посоветуете прочесть бизнесменам?

— «Пираммида» прочитайте, не зря же писал =)))

— Если бы у вас был шанс начать все заново, что вы поменяли бы?

— Ничего =))

— В «Википедии» статья о вас начинается такими словами: «…советский и российский мошенник». Вам не приходила мысль внести правки в эту статью?

— Нет, все равно потом поменяют

— Кто вообще такой Сергей Мавроди?

— Действительно. Кто такой Сергей Мавроди? =))