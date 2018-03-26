Подключением нижегородских автобусов и метро к АСКОП займется ООО «Ситикард»

ООО «Ситикард» выиграло аукционы на подключение к автоматизированной системе контроля оплаты проезда автобусов «Нижегородпассажиравтотранса» и нижегородского метро. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подключение автобусов к АСКОП обойдется городу более чем в десять миллионов рублей. Как уточняется в сопроводительной документации аукциона, в системе предусмотрено использование не менее 100 видов проездных билетов, благодаря чему может быть выработана гибкая система тарифных планов.

Все виды проездных будут разделены на три класса: билеты с определенным сроком действия без ограничения количества поездок, билеты на определенное количество поездок с ограничением срока их использования, билеты на определенное количество тарифных единиц.

Еще более четырех миллионов рублей будет потрачено на подключение к АСКОП нижегородского метро.

Напомним, на первом частном нижегородском маршруте начали принимать транспортные карты.