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Подключением нижегородских автобусов и метро к АСКОП займется ООО «Ситикард»
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Подключением нижегородских автобусов и метро к АСКОП займется ООО «Ситикард» 

В городе N 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
ООО «Ситикард» выиграло аукционы на подключение к автоматизированной системе контроля оплаты проезда автобусов «Нижегородпассажиравтотранса» и нижегородского метро. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Подключение автобусов к АСКОП обойдется городу более чем в десять миллионов рублей. Как уточняется в сопроводительной документации аукциона, в системе предусмотрено использование не менее 100 видов проездных билетов, благодаря чему может быть выработана гибкая система тарифных планов.
Все виды проездных будут разделены на три класса: билеты с определенным сроком действия без ограничения количества поездок, билеты на определенное количество поездок с ограничением срока их использования, билеты на определенное количество тарифных единиц.
Еще более четырех миллионов рублей будет потрачено на подключение к АСКОП нижегородского метро.
Напомним, на первом частном нижегородском маршруте начали принимать транспортные карты.
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