Связь, интернет, майнинг: Россия может помочь Мадагаскару в преодолении «цифрового неравенства»

Проблема «цифрового неравенства» на Мадагаскаре остается серьезной, но российские специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь в ее решении. Как считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, потенциал для сотрудничества здесь просматривается.

Сотрудничество РФ и Мадагаскара

Несколькими днями ранее российская делегация посетила Мадагаскар, где в разговоре с президентом страны было принято решение углубить торгово-экономическое сотрудничество по ряду отраслей. Причем не только по таким ключевым и традиционным направлениям как энергетика, туризм или медицина, но и в области высоких технологий, среди которых выделяется майнинг криптовалют и информационные системы.

«Технологические возможности Мадагаскара сегодня плохо изучены. В данном случае интерес России к сотрудничеству с этой страной в сфере технологий обусловлен скорее геополитическим подтекстом, связанным с возвращением нашей страны на мировую орбиту и попыткой конкурировать с Китаем за влияние в регионе.

Но если наши партнеры с Мадагаскара действительно пытаются внедрять у себя элементы цифровой экономики, увеличивая скорость и снижая стоимость интернета, а также развивая майнинг криптовалют за счет дешевой электроэнергии, то мы не должны отказываться от сотрудничества. К тому же у нас есть соответствующие компетенции в этих областях, потенциал для сотрудничества здесь, безусловно, просматривается» — уверен эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Система проводной телефонной связи Мадагаскара достаточно устаревшая, хотя в последнее время и подвергается интенсивной модернизации. Сотовая связь использует стандарт GSM-900, покрывая только крупные города и главные дороги, причем зачастую беспроводная связь является нестабильной. Российские компании в этом вопросе обладают очень богатым опытом и знаниями, поэтому при желании способны помочь решить данную проблему.

Решение проблемы «цифрового неравенства»

С интернетом на острове также дело обстоит не самым лучшим образом. Им пользуется от 1,5 до 2 млн человек, осуществляя выход в сеть через оптоволокно или спутник. Плохая доступность интернета для жителей страны является одной из главных проблем Мадагаскара в деле внедрения новейших информационных и коммуникационных технологий. И хотя в последние годы количество пользователей сети на острове растет в прогрессии, проблема «цифрового неравенства» на Мадагаскаре остается серьезной. В ее решении также способны помочь российские специалисты.

«Цифровое неравенство» остается проблемой для всей Африки, не только для Мадагаскара. Окончательно она не решена и у нас, хотя после принятия программу по преодолению «цифрового неравенства», разница между скоростью доступа к интернету и доступностью цифровых услуг в различных регионах России значительно уменьшилась.