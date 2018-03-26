ЦБ: спрос россиян на наличную валюту снизился

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в январе 2018 года снизился на 13%, до $1,9 млрд Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 13% и составил $1,9 млрд При этом чистый спрос на доллары увеличился на 8%, на европейскую валюту — снизился в два раза", — заявили в ЦБ

Как стало известно, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту за месяц сократился на 24% и составил $4,9 млрд в долларовом эквиваленте.