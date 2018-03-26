Поправки в ГК: как передать биткоины по наследству и включить в конкурсную массу при банкротстве

Законопроектом в гражданское законодательство вводится базовое понятие «цифровое право». Предполагается, что закрепление этой категории в ГК позволит определить ее место в системе объектов гражданских прав, указать, что оборот такого объекта осуществляется только посредством внесения записей в информационную систему, описать оборотоспособность объекта, в том числе прямо допустить его куплю-продажу, предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам, совершаемым с этим объектом.

Как отмечают авторы проекта, сущность «цифрового права» как новой юридической фикции близка к сущности ценной бумаги, поэтому под таким правом предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав.

Поправками вводится понятие «цифровые деньги» и закрепляет правило о том, что законным средством платежа они не являются. Однако в случаях и на условиях, установленных законом (то есть в перспективе), цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке

В целях описания того, каким образом будет осуществляться оборот цифровых денег (в случаях и в пределах, предусмотренных законом), применяется следующий юридико-технический прием — правила о цифровых правах будут применяться к цифровым деньгам. Это означает, что в информационной системе должны существовать записи об обладателях цифровых денег и что такие деньги переходят от одного лица к другому только с помощью записи. Этот прием позволит также включить цифровые деньги в конкурсную массу должника и в наследственную массу (однако даже при прямом указании в законе это будет возможно, лишь при наличии технической возможности принудительного совершения записи о новом обладателе прав на данный объект). Наряду с иностранной валютой цифровые деньги можно будет использовать также при формулировании валютных оговорок в соглашениях.

Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами совершенствуются правила ГК о форме сделок, в том числе договоров. Выражение лицом своей воли с помощью электронных или иных аналогичных технических средств (например, путем передачи сигнала, в том числе при заполнении формы в сети «Интернет») будет приравнено к простой письменной форме сделки.