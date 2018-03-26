Средняя цена настольных компьютеров на Avito в январе выросла в четыре раза — до 89,6 тыс. руб.

Средняя стоимость техники в категории «Настольные компьютеры» на Avito в январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 г. выросла в четыре раза — до 89,6 тыс. руб., сообщили в пресс-службе сайта объявлений.

«По итогам года (январь 2018 г. к январю 2017 г.) спрос (число запросов контактов продавцов) в подкатегории «Настольные компьютеры» на Avito в Москве вырос на 15,5 п. п. Средняя стоимость выросла на 294% от 22 тыс. 710 руб. в январе 2017 г. до 89 тыс. 570 руб. в январе 2018 г. К таким результатам привело увеличение интереса к майнингу: добыча криптовалюты заставила россиян по-новому взглянуть на десктопы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 2017 г. запомнился криптовалютным бумом: в погоне за биткоином и другими «цифровыми деньгами» россияне скупали фермы для майнинга, представляющие собой усовершенствованные стационарные компьютеры. В итоге спрос на десктопы, которые в последние годы теряли популярность на фоне ноутбуков и планшетов, значительно вырос.

«График спроса на настольные ПК примерно отражает динамику курса биткоина: вместе с его ростом в июне 2017 г. востребованность десктопов увеличилась на 3,2%. Далее курс биткоина рос на протяжении всего 2017 г., спрос на стационарные компьютеры — вслед за ним. Своего максимума курс биткоина достиг в декабре 2017 г., а пик востребованности настольных ПК в целом по стране пришелся на январь 2018 г.», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что с января 2017 г. по январь 2018 г. доля спроса (за 100% принимается общий спрос на настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты) на десктопы на Avito в России увеличилась на 10,6 п. п. — с 25% до 35,6%. В результате разница в спросе на настольные компьютеры и ноутбуки в январе 2018 г. составила 8,1% в пользу последних, в то время как в январе 2017 г. разрыв составлял 23,1%. В первом месяце 2018 г. десктопы опередили по спросу планшеты на 14,9%.

Казани, Новосибирске и «В феврале 2018 г., вслед за снижением курса биткоина во второй половине января — первой половине февраля, спрос на настольные компьютеры начал падать, а ноутбуки и планшеты стали «отвоевывать» позиции. Жители некоторых городов России отреагировали на изменение курса быстрее россиян в целом: спрос на десктопы в Москве, Санкт-Петербурге Иркутске пошел на снижение уже в январе», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что по итогам года (январь 2018 г. к январю 2017 г.) спрос на стационарные компьютеры сильнее всего вырос в Иркутске (доля спроса увеличилась на 23,3 п.п.), Екатеринбурге (на 21,8 п. п.), Краснодаре (на 19,6 п. п.), Красноярске (на 17,7 п. п.) и Воронеже (на 16,9 п. п.). Увеличение предложения ферм для майнинга в подкатегории «Настольные компьютеры» на Avito привело к росту средней стоимости в этой подкатегории. За год цены на десктопы в целом по стране выросли в два раза — с 17,2 тыс. руб. по 35,8 тыс. руб.