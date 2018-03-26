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ВТБ собирается вложить $100 млн в украинскую экономику
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ВТБ собирается вложить $100 млн в украинскую экономику 

Украина.ру 19 минут назад
Фото: Украина.ру
Сумма капиталовложений в украинский филиал ВТБ составит примерно 2,58 млрд гривен, или $98,3 млн по текущему курсу, что увеличит его капитализацию на 7%. Для этого будет осуществлен дополнительный выпуск акций, сообщает «Интерфакс».
«Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн. за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн», — сообщили в пресс-службе российского банка.
Согласно официальному сообщению ВТБ банка (Киев) в газете «Ведомости» Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 24 апреля.
По данным Нацбанка Украины достаточность капитала киевского ВТБ на 1 марта находилась ниже норматива (норматив H2 — достаточность/адекватность капитала) — на уровне 8,18% при необходимом минимуме 10%.
ВТБ банк (ранее — банк «Мрия») основан в 1992 году. Его основным акционером является ВТБ (РФ, 99,9959%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов ВТБ банк занимал 16-е место среди 84 действовавших в стране банков.
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