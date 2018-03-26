Минфин Беларуси разработал национальный стандарт бухгалтерского учета токенов 

В Министерстве финансов Беларуси разработали национальный стандарт бухучета и учета токенов. Соответствующее постановление накануне было опубликовано на Национальном правовом портале республики. Документом определяются способы бухгалтерского учета токенов и обязательств, возникающих при размещении цифровых валют в организациях. Приобретенные организациями токены могут быть приняты к учету в зависимости от способа получения валюты и ее предполагаемого назначения. В связи с этим для каждого способа и целевого назначения был выбран свой счет в существующем бухгалтерском учете, кредитовый либо дебетовый. Токены, которые были получены с помощью майнинга, могут быть приняты к бухучету по дебету счета «Готовая продукция» и кредиту счета «Основное производство». При этом собственные токены организации, выпущенные для последующего размещения, бухгалтерия учитывать не может. Законом также были определены подходы к оценке стоимости токенов. Кроме того, новое постановление обновило некоторые стандарты бухучета и отчетности. Напомним, 28 марта в Беларуси должен вступить в силу Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики».
Тем не менее эксперты пока не спешат радоваться. Венчурный инвестор Максим Литвинов отмечает, несмотря на то, что в Беларуси начинается постепенное признание криптовалют, такие формулировки, как «стандарт бухгалтерского учета» не могут учитывать инновационный характер технологии. «На новый платежный инструмент хотят натянуть старые термины и законы, с дебетом и кредитом счетов. Приток криптовалютных бизнесменов в Беларусь должны усилить такие меры, как признание токена активом, но гораздо важней — законодательные гарантии государства перед бизнесменами», — отмечает эксперт.