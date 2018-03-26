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Эксперты утвердили показатели эффективности цифровой платформы «Умный город»
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Эксперты утвердили показатели эффективности цифровой платформы «Умный город» 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
5-ая стратегическая сессия «Умный город», организованная Международным IT-Кластером Нижегородской области при поддержке Министерства информации и связи, прошла в Нижнем Новгороде.
В мероприятии приняли участие более 40 представителей компаний, вузов и органов власти.
Модератором выступил ректор Евразийской бизнес школы EMAS Андрей Коляда. В ходе своего выступления он подвел итоги всех предыдущих встреч. В результате участниками сессий были тщательно отработаны и утверждены показатели эффективности по четырем категориям: жители, туристы, бизнес и власть. Они лягут в основу технических требований к разработке цифровой платформы «Умный город».
Как сообщалось ранее, стратегия разработки «Умный город» получила новый импульс к развитию.
Справка
«IТ-Кластер Нижегородской области» — это некоммерческое партнерство, главной целью деятельности которого является формирование эффективного взаимодействия между корпорациями, средним ИТ-бизнесом, ИТ-стартапами и командами разработчиков.
Фото Марии Гнилушиной
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