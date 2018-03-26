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Минкавказ поддержит реализацию проектов цифровой экономики в СКФО
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Минкавказ поддержит реализацию проектов цифровой экономики в СКФО 

ТАСС 5 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа готово поддержать проекты в сфере цифровой экономики, разработанных в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщила замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на проходящей во Владикавказе стратегической сессии по национальной технологической инициативе (НТИ) и цифровой экономике в СКФО.
"Даже если после сегодняшнего мероприятия несколько человек, предпринимателей увидят себя в этой сфере, то это будет очень большой успех. Мы не ждем массовых идей, самое главное — найти интересные, талантливые. Мы готовы оказать необходимую помощь и поддержку проектам, у министерства есть соответствующие инструменты", — сказала Рухуллаева.
Мероприятие проходит в стране впервые. Его целью является определение планов развития по направлениям НТИ и цифровой экономики регионов СКФО.
В его рамках определят направление регионального развития по части подготовки кадров и формирования мер поддержки, а также барьеров и нужд в этой сфере. Кроме того, по его итогам сформируют региональную «дорожную карту» НТИ и цифровой экономики из представленных на мероприятии проектов. Их подготовили ученые и молодые исследователи из регионов СКФО.
Сессия проходит в Северо-Осетинском госуниверситете имени Коста Хетагурова. Как рассказал журналистам ректор университета Алан Огоев, вуз планирует подписать ряд соглашений для оказания помощи по реализации проектов в Северной Осетии. «Это касается пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики, цифровых и IT-технологий. Перечень проектов будет определен по итогам сессии», — уточнил он.
Мероприятие проходит с участием ведущих экспертов АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Российская венчурная компания».
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