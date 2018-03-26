Минкавказ поддержит реализацию проектов цифровой экономики в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ , 26 марта. / ТАСС /. Министерство РФ по делам Северного Кавказа готово поддержать проекты в сфере цифровой экономики, разработанных в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщила замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на проходящей во Владикавказе стратегической сессии по национальной технологической инициативе (НТИ) и цифровой экономике в СКФО.

"Даже если после сегодняшнего мероприятия несколько человек, предпринимателей увидят себя в этой сфере, то это будет очень большой успех. Мы не ждем массовых идей, самое главное — найти интересные, талантливые. Мы готовы оказать необходимую помощь и поддержку проектам, у министерства есть соответствующие инструменты", — сказала Рухуллаева.

Мероприятие проходит в стране впервые. Его целью является определение планов развития по направлениям НТИ и цифровой экономики регионов СКФО.

В его рамках определят направление регионального развития по части подготовки кадров и формирования мер поддержки, а также барьеров и нужд в этой сфере. Кроме того, по его итогам сформируют региональную «дорожную карту» НТИ и цифровой экономики из представленных на мероприятии проектов. Их подготовили ученые и молодые исследователи из регионов СКФО.