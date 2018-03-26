Пятилетняя внучка Пугачевой растет копией Моны Лизы 

Через несколько дней — 30 марта — дочке Кристины Орбакайте исполнится шесть лет. Многие полагают, что девочка очень похожа на своего папу — предпринимателя Михаила Земцова. Однако по мнению ее бабушки — Аллы Пугачевой — внучка растет копией героини полотна Леонардо да Винчи Моны Лизы. Своими наблюдениями Примадонна поделилась у себя в аккаунте, а также рассказала, чем нравится заниматься Клавдии. Она поделилась снимком, где внучка стоит в пуантах и балетной пачке и тем самым дала понять, что девочка любит танцевать.
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Кристина Орбакайте также поделилась новыми фото малышки, с которой посетила ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Маме и дочке представление пришлось по душе.
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Оказалось, что кроме танцев пятилетней девочке легко дается английский язык. По словам Кристины, склонность к языкам у Клавы обнаружилась случайно. В США она ходила в садик, где все, разумеется, общались на английском. В Москве она также ходит в садик с языковым уклоном. А вот дома вся семья все-таки говорит на русском.
Кристина отметила, что девочке нравятся занятия балетом, но кроме танцев она подумывает отдать дочь в музыкальную школу. Певица отметила, что это пока в планах, так как она не хочет слишком перегружать малышку, пишет издание «Комсомольская правда».