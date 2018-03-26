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В Госдуму внесли закон о регулировании правоотношений в «цифровой экономики»
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В Госдуму внесли закон о регулировании правоотношений в «цифровой экономики» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Госдуму внесли законопроект, создающий основу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
"Сегодня в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса России», создающий основу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики», — заявили в пресс-службе.
По словам Крашенинникова, предлагается закрепить в Гражданском кодексе несколько базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических отношений, обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде и предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон о криптовалютах.
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Источник: в ЕС не обсуждают новые санкции против России из-за дела Скрипаля США расширили список санкции против Ирана Верховный суд встал на сторону Сбербанка по вопросу о блокировке сомнительной операции
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