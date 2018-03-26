Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в январе снизился на 13%

Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в январе 2018 года снизился на 13% по сравнению с декабрем 2017 года, до 1,9 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ

"В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 13% и составил 1,9 миллиарда долларов. При этом чистый спрос на доллары увеличился на 8%, на европейскую валюту — снизился в два раза", — говорится в сообщении.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту за месяц сократился на 24% и составил 4,9 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. Это меньше, чем в январе 2016 года, на 5%, но больше, чем в январе 2017 года, на 27%. Спрос населения на доллары в январе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 19%, на европейскую валюту — на 37%, составив 3,7 и 1,2 миллиарда долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 75% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась до 24% с 29%.

Также, по данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 27% и составило 0,2 миллиарда долларов.

В январе населением также было продано уполномоченным банкам 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 28% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов уменьшились на 32%, европейской валюты — на 22%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем сократилось на 20% и составило 1,5 миллиона сделок. Средний размер сделки снизился на 11% и составил 729 долларов.

Как сообщает регулятор, за месяц уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,4 миллиарда долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 39%, европейской валюты — в 2,1 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в январе текущего года по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 11% и составил 0,5 миллиарда долларов.