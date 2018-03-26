«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась до 143 млрд руб

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». «Дыра» (отрицательная разница между размерами активами и размерами обязательств) в капитале лишившегося лицензии банка «Югра» увеличилась до 143 млрд руб., сообщает Банк России.

На день отзыва лицензии (28 июля 2017 г.) «дыру» в капитале «Югры» оценивали в 2 млрд руб., на 8 сентября 2017 г. — в 86,1 млрд руб. «Дыра» увеличилась из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд руб. до 21,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Вкладчикам выплатили 172,5 млрд руб. (99,6% средств, покрываемых страховкой). У банка остались 34,7 тыс. вкладчиков, размер обязательств перед которыми превышает 1,4 млрд руб. Совокупная величина их вкладов составляет 16,1 млрд руб. Акционеры банка уведомили ЦБ о наличии у них приносящих прибыль активов и желании за счет этих активов расплатиться с кредиторами и вкладчиками. Банк России считает, что юридических препятствий для этих расчетов нет. «Тем не менее до настоящего момента собственники кредитной организации не воспользовались данной правовой возможностью и не предприняли никаких практических действий, направленных на расчеты с кредиторами банка. И нельзя исключать, что имеющиеся в распоряжении акционеров активы не позволяют провести такие расчеты», — подчеркивает ЦБ. Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев заявил ранее, что в ноябре 2017 г. акционеры банка направили в ЦБ план санации кредитной организации, предусматривающий расчеты с кредиторами в течение пяти лет. «Регулятор отклонил данное предложение, не проведя ни одной консультации с акционерами банка по предложенному плану, несмотря на активную поддержку со стороны клиентов банка», — подчеркнул Шиляев. ЦБ считает, что банк «Югра» выдавал кредиты компаниям, связанным с бизнес-проектами собственника банка Алексея Хотина. Объем реального бизнеса этих компаний не соответствовал размеру ссуд. Полученные средства Хотин вкладывал в недвижимость, добычу, переработку и перевозку нефти. После существенного падения курса рубля в конце 2014 г. и снижения цен на нефть доходы от этих бизнес-проектов сократились почти на 50%, отмечает ЦБ. Корпоративный кредитный портфель банка «Югра» представлен к марту ссудами 133 заемщикам на 264 млрд руб. Вся задолженность юрлиц является просроченной, подчеркивает ЦБ. ЦБ с 10 июля 2017 г. ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Лицензия «Югры» отозвана с 28 июля 2017 г. К концу I квартала 2017 г. «Югра» занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц среди российских банков.