В Воронеже пройдет второй научный слэм для детей

В Воронеже вновь проведут Science Slam kids — научный баттл между юными учеными. На этот раз участников, которые расскажут о своих научных разработках, будет трое. Илья Четвергов знает, как появились деньги, как устроены криптовалюты и блокчейн и как стать финансово независимым. Катя Снеговская и Лиза Зобова создали домашний кинотеатр своими руками, а еще узнали, как работает проектор в кинотеатре. А Дмитрий Свиридов поделится знаниями о том, как пища проходит по организму, какие органы в этом участвуют и с какой скоростью это происходит. Лучшего докладчика определят шумомером. Событие состоятся 15 апреля в 17:00 в RESIDENTS Event Group Воронеж (улица Ленина, 96, корпус 1). Зрители могут зарегистрироваться по ссылке.