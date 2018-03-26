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В Воронеже пройдет второй научный слэм для детей
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В Воронеже пройдет второй научный слэм для детей 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
В Воронеже вновь проведут Science Slam kids — научный баттл между юными учеными.
На этот раз участников, которые расскажут о своих научных разработках, будет трое. Илья Четвергов знает, как появились деньги, как устроены криптовалюты и блокчейн и как стать финансово независимым. Катя Снеговская и Лиза Зобова создали домашний кинотеатр своими руками, а еще узнали, как работает проектор в кинотеатре. А Дмитрий Свиридов поделится знаниями о том, как пища проходит по организму, какие органы в этом участвуют и с какой скоростью это происходит.
Лучшего докладчика определят шумомером.
Событие состоятся 15 апреля в 17:00 в RESIDENTS Event Group Воронеж (улица Ленина, 96, корпус 1). Зрители могут зарегистрироваться по ссылке.
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