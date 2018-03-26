В Рыбинске пройдет Международный технологический форум

С 16 по 18 апреля в Рыбинске будет проходить V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». Ключевая тема масштабного мероприятия — развитие цифровой экономики знаний. Площадками будут Общественно-культурный центр и РГАТУ. Для участия в работе уже зарегистрировались научные коллективы России , Северной Америки, стран Европы и Ближнего Востока.

Организаторами форума являются ПАО «ОДК-Сатурн», рабочая группа «Технет» Национальной технологической инициативы, Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева, Правительство Ярославской области , администрация города Рыбинска.

— Модель экономического роста для Ярославской области основана на высокотехнологичных отраслях и опирается на Национальную технологическую инициативу. Этот вектор развития российской экономики обозначен Президентом РФ Владимиром Путиным , — отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев . — Сегодня наша область уверенно занимает лидирующие позиции в развитии рынков НТИ, реализуются крупные высокотехнологичные проекты. Эту динамику необходимо поддерживать, и мы расширяем систему кооперационных связей для наших предприятий, внедряющих инновационные разработки, выращиваем до необходимого уровня технологические стартапы, содействуем трансферу технологий от крупнейших предприятий-лидеров в малый и средний бизнес. Одной из ключевых точек этой работы является Международный технологический форум в Рыбинске, в рамках которого участники отраслевых рынков получают самую актуальную информацию, нарабатывают новые деловые связи.

Задачей форума является разработка решений проблем-вызовов высокотехнологичных промышленных предприятий и научно-технологического комплекса России с целью создания научно-технического задела для формирования цифровой экономики РФ.

Программой предусмотрено более 20 мероприятий различного формата, включая секции «Цифровой двойник», «Цифровая платформа двигателестроения», «Аддитивные технологии в парадигме индустрии 4.0». Участники форума смогут посетить открытую лекцию президента фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», члена правления фонда «Центр стратегических разработок „Северо-запад“ Петра Щедровицкого на тему „Инвестиции в человеческий капитал в условиях новой промышленной революции“. Также состоится форсайт-сессия по федеральной целевой программе „Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы“.

— Участие в форуме — это возможность включиться в сообщество профессионалов, обсуждающих вызовы в реальных секторах высокотехнологичной промышленности, узнать о ключевых трендах и механизмах развития цифровой экономики, представить собственные разработки в области передовых производственных технологий, — поясняют организаторы мероприятия.

Подробная информация о V Международном технологическом форуме „Инновации. Технологии. Производство“ размещена на сайте мероприятия (http://itp-forum.ru/conf2018/).

Участие бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь: http://itp-forum.ru/conf2018/big_reg/ до 15 апреля.