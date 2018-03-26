Обзор инцидентов безопасности за минувшую неделю

Кибератака на сайт Минобороны РФ, разоблачение СБУ «прокремлевской» хакерской группировки, утечка данных 880 тыс. клиентов турагентства Orbitz, новые кампании по добыче криптовалюты — об этих и других событиях прошедшей недели читайте в нашем кратком обзоре.

На минувшей неделе сайт Министерства обороны РФ подвергся кибератакам во время проходившего на нем финального голосования за названия новейших отечественных вооружений. За день злоумышленники атаковали ресурс семь раз. Атаки осуществлялись с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины . Все атаки были успешно отражены.

23 марта Служба безопасности Украины заявила о пресечении деятельности в Киеве «прокремлевской» хакерской группировки, организовывавшей кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские организации страны. Согласно сообщению ведомства, преступники по «указу российских спецслужб» использовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против Украины.

Пользователей сервиса Telegram захлестнула волна мошенничества с использованием приложения GetContact. С его помощью злоумышленники узнают имена своих жертв, а затем отправляют им сообщение якобы от заказного специалиста по «вскрытию мессенджеров». «Взломщик» сообщает, будто его наняли для взлома учетной записи жертвы, однако он вдруг проникся к ней симпатией и готов выдать своего заказчика. Правда, за это жертва должна выплатить ему небольшое вознаграждение.

В надежде заработать киберпреступники продолжают проводить кампании по добыче цифровой валюты. В частности, злоумышленники взломали серверы компании Synopsys, владеющей сервисом Coverity Scan, который применяется десятками тысяч разработчиков для поиска и исправления ошибок в своих проектах, и использовали их для майнинга криптовалют. Исследователи Trend Micro обнаружиди еще одну кампанию, в рамках которой киберпреступники распространяли майнер криптовалюты, эксплуатируя уязвимость CVE-2013-2618 в PHP-плагине Weathermap, используемом системными администраторам для визуализации сетевой активности. Данная уязвимость существует уже порядка 5 лет и для нее доступны соответствующие исправления, но, судя по всему, не все организации обновили свои системы. В ходе кампании злоумышленникам удалось добыть порядка $74 тыс. в криптовалюте Monero.

На минувшей неделе стало известно об утечке данных 880 тыс. клиентов Orbitz — дочерней компанией американского туристического online-агентства Expedia. Хакеры получили доступ к данным, предоставленным клиентами во время осуществления определенных покупок в период с 1 января 2016 года по 22 декабря 2017 года. В их руках оказались как данные банковских карт, так и персональная информация клиентов компании.