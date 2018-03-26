Ещё
Минфин РФ поддерживает создание системы допуска банков к оказанию услуг в зависимости от рейтингов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин РФ поддерживает создание системы допуска банков к оказанию услуг в зависимости от рейтингов 

BFM.RU 5 часов назад
Минфин РФ поддерживает идею создания системы допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.
«Мы пытаемся это делать, это не всегда возможно, но в целом это то, что мы пытаемся сделать. В постановлении о допуске банков к госзакупкам и такого рода вещам. В целом, да, поддерживаем», — сообщил Моисеев.
Как именно будет происходить оценка в зависимости от рейтингов, пока не решено. «По-разному, так однозначно сказать нельзя. Мы по ходу дела реализуем эти вещи. Это в процессе реализации находится», — добавил Моисеев.
Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила, что ФАС предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов. В первую очередь речь идёт о привлечении вкладов.
BFM.RU: последние новости
ЦБ разрешит банкам скрыть «подсанкционных» акционеров? Поправки в валютное законодательство станут прорывом? Власти Британии будут обыскивать частные самолеты из РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов627
В МИД РФ отреагировали на решение Запада88
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно241
У Украины заканчивается газ53
США высылают российских дипломатов311
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение