Минфин РФ поддерживает создание системы допуска банков к оказанию услуг в зависимости от рейтингов

Минфин РФ поддерживает идею создания системы допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев . Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

«Мы пытаемся это делать, это не всегда возможно, но в целом это то, что мы пытаемся сделать. В постановлении о допуске банков к госзакупкам и такого рода вещам. В целом, да, поддерживаем», — сообщил Моисеев.

Как именно будет происходить оценка в зависимости от рейтингов, пока не решено. «По-разному, так однозначно сказать нельзя. Мы по ходу дела реализуем эти вещи. Это в процессе реализации находится», — добавил Моисеев.